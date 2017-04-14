Как правильно выбрать куличи и яйца на Пасху

В качественном куличе используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.
Верхушка кулича должна быть сухой. При отделке глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, а отдать предпочтение натуральным украшениям.
При покупке творога нужно убедиться, что он белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах.
Также надо помнить, что творог, творожный продукт и сырный продукт - это разные по потребительским свойствам продукты, поэтому нужно обращать внимание на маркировку на упаковке.
На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета.
Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.
Не следует приобретать яйца с рук и автомашин, а дома их хранить нужно только в холодильнике.
Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.