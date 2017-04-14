Как правильно выбрать куличи и яйца на Пасху

Верхушка кулича должна быть сухой. При отделке глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, а отдать предпочтение натуральным украшениям.