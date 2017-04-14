mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как правильно выбрать куличи и яйца на Пасху

14 апреля 2017, 08:43
Фото: Наталья Кузнецова
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кулича и яиц к Пасхе, которую православные христиане отмечают в 2017 году 16 апреля.

1. Обратите внимание на состав кулича

В качественном куличе используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

2. Также посмотрите на внешний вид кулича

Верхушка кулича должна быть сухой. При отделке глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, а отдать предпочтение натуральным украшениям.

3. Каким должен быть творог для приготовления пасхи

При покупке творога нужно убедиться, что он белого цвета с кремовым оттенком и имеет чуть кисловатый запах.

Также надо помнить, что творог, творожный продукт и сырный продукт - это разные по потребительским свойствам продукты, поэтому нужно обращать внимание на маркировку на упаковке.

4. Как должны выглядеть пасхальные яйца

На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета.

5. Обратите внимание на дату сортировки яиц

Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

6. Где лучше не покупать яйца

Не следует приобретать яйца с рук и автомашин, а дома их хранить нужно только в холодильнике.

7. Чем лучше окрасить

Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху.

Материалы по теме
Три рецепта пасхальных куличей: от экспресс-метода до экзотического
#Карточки#Разиф Абдуллин
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Сегодня, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Сегодня, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Сегодня, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Сегодня, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Сегодня, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Сегодня, 13:48