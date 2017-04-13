В Башкирии уничтожено более тонны санкционных томатов и груш

В Башкирии уничтожено 1,14 тонны свежих груш из Польши и томатов из Турции, следует из сообщения пресс-службы башкирской таможни. Эта продукция была обнаружена во время таможенных осмотров на плодоовощной базе в Уфе. Как выяснилось, фрукты и овощи попали под действие правил, которые ограничивают ввоз в страну продуктов питания.