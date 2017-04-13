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В Башкирии уничтожено более тонны санкционных томатов и груш

13 апреля 2017, 18:05
Овощи и фрукты незаконно привезли из Турции и Польши.

В Башкирии уничтожено 1,14 тонны свежих груш из Польши и томатов из Турции, следует из сообщения пресс-службы башкирской таможни. Эта продукция была обнаружена во время таможенных осмотров на плодоовощной базе в Уфе. Как выяснилось, фрукты и овощи попали под действие правил, которые ограничивают ввоз в страну продуктов питания.

- Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан составили акты изъятия овощей и фруктов. По результатам межведомственных проверочных мероприятий была уничтожена одна тонна 142 килограмма санкционной продукции, - отмечается в сообщении.

Напомним, что в августе 2015 года было уничтожено более 1 тонны инжирных персиков и грецких орехов.

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