В Башкирии уничтожено более тонны санкционных томатов и груш

В Башкирии уничтожено 1,14 тонны свежих груш из Польши и томатов из Турции, следует из сообщения пресс-службы башкирской таможни. Эта продукция была обнаружена во время таможенных осмотров на плодоовощной базе в Уфе. Как выяснилось, фрукты и овощи попали под действие правил, которые ограничивают ввоз в страну продуктов питания.
- Сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан составили акты изъятия овощей и фруктов. По результатам межведомственных проверочных мероприятий была уничтожена одна тонна 142 килограмма санкционной продукции, - отмечается в сообщении.
Напомним, что в августе 2015 года было уничтожено более 1 тонны инжирных персиков и грецких орехов.