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С мэрии Уфы требуют 196,63 миллиона задолженности за капремонт

13 апреля 2017, 15:39
Арбитражный суд Башкирии 19 апреля рассмотрит исковое заявление некоммерческой организации «Фонд «Региональный оператор РБ» к администрации Уфы.

Фонд просит суд взыскать с мэрии 193,63 млн руб, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Как пояснили изданию в пресс-службе городской администрации, таким образом фонд пытается взыскать неуплаченные взносы за капремонт домов, где есть муниципальное жилье. В этом году мэрия планирует погасить большую часть задолженности, сообщили в администрации города.

Фонд был создан в 2013 году. Его учредителями являются министерство ЖКХ Башкирии и министерство земельных и имущественных отношений. Организация собирает средства с жителей многоквартирных домов и проводит капремонт.

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