С мэрии Уфы требуют 196,63 миллиона задолженности за капремонт

Фонд просит суд взыскать с мэрии 193,63 млн руб, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».
Как пояснили изданию в пресс-службе городской администрации, таким образом фонд пытается взыскать неуплаченные взносы за капремонт домов, где есть муниципальное жилье. В этом году мэрия планирует погасить большую часть задолженности, сообщили в администрации города.
Фонд был создан в 2013 году. Его учредителями являются министерство ЖКХ Башкирии и министерство земельных и имущественных отношений. Организация собирает средства с жителей многоквартирных домов и проводит капремонт.