«Башавтотранс» заплатит 450 тысяч за смерть пешехода

Государственный перевозчик «Башавтотранс» выплатит уфимке компенсацию морального вреда в размере 450 тыс руб за смерть ее сына. Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщает прокуратура республики.
Осенью прошлого года водитель предприятия на проспекте Октября в Уфе сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
После этого мать погибшего обратилась в суд с требованием взыскать с «Башавтотранса» компенсацию морального вреда. Прокуратура района эти требования поддержала.