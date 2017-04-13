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«Башавтотранс» заплатит 450 тысяч за смерть пешехода

13 апреля 2017, 14:04
Водитель автобуса осенью прошлого года сбил мужчину, который переходил дорогу.

Государственный перевозчик «Башавтотранс» выплатит уфимке компенсацию морального вреда в размере 450 тыс руб за смерть ее сына. Такое решение вынес Ленинский районный суд Уфы, сообщает прокуратура республики.

Осенью прошлого года водитель предприятия на проспекте Октября в Уфе сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

После этого мать погибшего обратилась в суд с требованием взыскать с «Башавтотранса» компенсацию морального вреда. Прокуратура района эти требования поддержала.

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#Новости#Суд#Башавтотранс#Компенсация морального вреда#Ольга Корзик#Происшествия
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