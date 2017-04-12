В Уфе 17-летний студент лишился двух пальцев на практике в типографии

17-летний студент ПТУ госпитализирован с травматической ампутацией двух пальцев руки, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По предварительным данным днем 10 апреля 17-летний молодой человек работал на полиграфическом станке в типографии. Подростку оторвало третий и четвертый пальцы правой кисти.
Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и осматривают место происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления степени тяжести вреда здоровью.