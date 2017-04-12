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В Уфе 17-летний студент лишился двух пальцев на практике в типографии

12 апреля 2017, 11:58
Молодой человек получил травму в понедельник, 10 апреля.

17-летний студент ПТУ госпитализирован с травматической ампутацией двух пальцев руки, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительным данным днем 10 апреля 17-летний молодой человек работал на полиграфическом станке в типографии. Подростку оторвало третий и четвертый пальцы правой кисти.

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего и осматривают место происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления степени тяжести вреда здоровью.

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