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В Ростове обвиняемый в краже 470 млн получит условный срок

11 апреля 2017, 09:00
Бизнесмену из Ростова Александру Хуруджи, которого обвиняют в крупном хищении у МРСК Юга, могут дать условный срок, сообщил корреспондент RostovGazeta из зала суда.

В понедельник в Ворошиловском районном суде Ростова продолжились слушания по делу Александра Хуруджи и Сергея Конопского. Руководителей АО «Энергия» обвиняют в хищении денег у МРСК Юга в особо крупном размере.

Обвинение попросило для обоих условные сроки 2 и 3 года.

Ранее суд удовлетворил ходатайство о проведении повторной независимой экспертизы. Специалисты «Центра судебных экспертиз по Южному округу» пришли к выводу, что действия руководства акционерного общества «Энергия» действительно нанесли особо крупный ущерб госкомпании.

Хуруджи и Конопский обвиняются в мошенничестве. Сторона обвинения требует для них условных сроков по 2 и 3 года, соответственно. Прокурор просит неожиданно мягкого наказания по статье о мошенничестве в особо крупном размере, считают опрошенные RostovGazeta эксперты.

Ранее следствие выяснило, что в 2013-2014 годах Хуруджи и Конопский приобрели для возглавляемого ими предприятия АО «Энергия» распределительное устройство ОРУ в городе Красный Сулин Ростовской области.

Покупка была совершена через несколько подставных фирм и завершилась 1 января 2014 года.

Сразу после этого «Энергия» резко повысила сальдо, то есть переток электричества через ОРУ. При этом была в три раза завышена стоимость отпускаемой электроэнергии. Таким образом компания путем обмана похитила у поставщика сумму, считает следствие.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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