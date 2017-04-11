В Ростове обвиняемый в краже 470 млн получит условный срок

В понедельник в Ворошиловском районном суде Ростова продолжились слушания по делу Александра Хуруджи и Сергея Конопского. Руководителей АО «Энергия» обвиняют в хищении денег у МРСК Юга в особо крупном размере.
Обвинение попросило для обоих условные сроки 2 и 3 года.
Ранее суд удовлетворил ходатайство о проведении повторной независимой экспертизы. Специалисты «Центра судебных экспертиз по Южному округу» пришли к выводу, что действия руководства акционерного общества «Энергия» действительно нанесли особо крупный ущерб госкомпании.
Хуруджи и Конопский обвиняются в мошенничестве. Сторона обвинения требует для них условных сроков по 2 и 3 года, соответственно. Прокурор просит неожиданно мягкого наказания по статье о мошенничестве в особо крупном размере, считают опрошенные RostovGazeta эксперты.
Ранее следствие выяснило, что в 2013-2014 годах Хуруджи и Конопский приобрели для возглавляемого ими предприятия АО «Энергия» распределительное устройство ОРУ в городе Красный Сулин Ростовской области.
Покупка была совершена через несколько подставных фирм и завершилась 1 января 2014 года.
Сразу после этого «Энергия» резко повысила сальдо, то есть переток электричества через ОРУ. При этом была в три раза завышена стоимость отпускаемой электроэнергии. Таким образом компания путем обмана похитила у поставщика сумму, считает следствие.