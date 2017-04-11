В Башкирии введены ограничению на ловлю рыбы на период нереста

Как пояснили в пресс-службе минэкологии республики, рыбакам-любителям разрешается ловить рыбу только с берега одной поплавочной или донной удочкой. При этом должно быть не более двух крючков. Также запрещается использование спиннинговой снасти.
- Такие ограничения вводятся ежегодно для создания благоприятных условий в период нереста и пополнения рыбных запасов водоемов, - поясняет ведущий специалист-эксперт отдела по охране животного мира минэкологии РБ Ралим Хажиев. - На время нерестового хода рыбы ограничивается передвижение маломерных моторных плавательных средств по руслам нерестовых рек, озерам, водохранилищам и их притокам.
За нарушение правил рыболовства предусмотрены следующие штрафы:
- за ловлю рыбы сетными орудиями - от двух тысяч до пяти тысяч рублей.
- за вылов икряных самок - от четырех до десяти тысяч рублей.
- В случае нанесения более крупного ущерба водно-биологическим ресурсам, материалы передаются в следственные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности, - сообщили в ведомстве. - Рейдовые проверки будут проводиться повсеместно – на водохранилищах, реках и озерах.