С начала года МУЭТ выставил нерадивым водителям счета на 2,7 миллиона

Самые высокие расценки на популярных направлениях, так час простоя одного вагона на маршруте №5 (ул. Пушкина – Госцирк) обойдётся в 2900 рублей. Но надо понимать, что интервал движения трамваев 5-7 минут, и в течении часа на месте аварии соберутся все 12 вагонов, находящихся на маршруте. В таком случае заплатить придётся уже более 20 тысяч рублей. Но, как правило, под задержку движения электротранспорта одновременно попадает несколько маршрутов.