С начала года МУЭТ выставил нерадивым водителям счета на 2,7 миллиона

В последние несколько лет в Уфе серьёзно обсуждается тема электротранспорта, в том числе речь идёт о строительстве новых веток трамвайных путей и троллейбусных линий, а также о модернизации уже существующих.
Практически на всех участках трамвайные пути находятся на проезжей части автомобильных дорог, и многие автолюбители выезжают на рельсы, чтобы объехать пробку или затор. Часто такие манёвры завершаются авариями. Только за первый квартал этого года муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) выставило нерадивым водителям счета на 2,7 млн руб. В среднем виновник ДТП на рельсах платит по 16 тысяч рублей.
Как рассказал Медиакорсети первый заместитель генерального директора предприятия Александр Рябов, юристы МУЭТ требуют возмещение убытков в каждом случае, и только с начала года таких случаев было уже 168.
- В МУЭТ Уфы имеется прейскурант, в котором отражена стоимость одного часа простоя трамвая или троллейбуса на том или ином маршруте, - уточнил Рябов.
Самые высокие расценки на популярных направлениях, так час простоя одного вагона на маршруте №5 (ул. Пушкина – Госцирк) обойдётся в 2900 рублей. Но надо понимать, что интервал движения трамваев 5-7 минут, и в течении часа на месте аварии соберутся все 12 вагонов, находящихся на маршруте. В таком случае заплатить придётся уже более 20 тысяч рублей. Но, как правило, под задержку движения электротранспорта одновременно попадает несколько маршрутов.
Также стоит отметить, что сумма убытков в связи с простоем электротранспорта ни по ОСАГО, ни по КАСКО не возмещаются. В законе прописано «страхователь возмещает ущерб, причинённый имуществу и здоровью», соответственно сумма убытка простоя электротранспорта будет взыскана с виновника ДТП.
В первом квартале 2017 года уфимские трамваи из-за ДТП останавливались 168 раз, по всем случаям юристы МУЭТ обратились с требованием возместить ущерб. Только в 29 случаях водители согласились возместить ущерб добровольно, то есть в досудебном порядке. Всего же с начала года МУЭТ получил 300 тысяч рублей от виновников ДТП на трамвайных путях.