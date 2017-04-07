В Уфе прошел закрытый показ фильма про трагедию над Боденским озером

В этом году с момента авиакатастрофы над Боденским озером в Швейцарии, в которой погибли дети из Башкирии, пройдет ровно 15 лет. Этому событию приурочено два фильма, один – иностранного, другой – отечественного производства. Вчера, 6 апреля, в уфимском кинотеатре «Искра» прошел закрытый показ фильма «Последствия» кинорежиссера Элиотта Лестера. Сам фильм в прокате в Уфе выходит с 7 апреля.
Сразу скажем, что события в фильме и в реальности сильно расходятся. Главный герой, которого играет Арнольд Шварценнеггер, играет украинца Романа Мельника, живущего в США. Он потерял жену и беременную дочь, погибших в самолете, летевшем из Самары в США. Также, как и в реальности, диспетчер (Джейк Бонанос) оказался один в диспетчерской в момент, когда можно было предотвратить катастрофу. Роман Мельник убивает диспетчера, как это сделал в жизни Виталий Калоев, у которого в той авиакатастрофе погибли, жена, дочь и сын. Но очень много моментов в фильме, в которых есть «художественный вымысел».
- Я бы не рекомендовал смотреть этот фильм родственникам погибших, - высказался после просмотра Зульфат Хамматов, руководитель башкирской республиканской общественной организации родственников погибших «Рейс 2937». Он сказал, что компания «Скайгайд», признанная виновной, не выполняет решение испанского суда, а сам судебный процесс с компанией идет до сих пор.
- Мы никогда не оставляем диспетчера одного, - заявил Медиакорсети руководитель полетов в уфимском аэропорту Валерий Лесонен, посмотрев фильм. – Ведь человеческий фактор – это всегда важная часть в таких трагедиях. Трагедии можно было бы избежать, но совпало несколько факторов. Например, немецкие диспетчеры, увидевшие опасность столкновения по системе ТИКАС, не смогли дозвониться до коллег по телефону.
Ранее в интервью souzveche.ru сам Виталий Калоев высказался о фильме «Последствия» так:
- Знаю, что сюжетная линия фильма сильно изменена. Честно, это возмущает. Весь мир увидит ситуацию совсем не такой, какова она была на самом деле. Это несправедливо.
Фильм скорее претендует не на достоверное изложение событий, а на реакцию зрителя, когда в финале сын убитого диспетчера сам приставляет пистолет к голове Мельника, но не спускает курок. Возможно, только в этом и заключается его цель: донести мысль, что кто-то должен прервать цепь несправедливых смертей.
Напомним, в ночь с 1 на 2 июля 2002 года в Германии в районе Боденского озера столкнулись российский пассажирский авиалайнер Ту‑154 компании «Башкирские авиалинии», выполнявший чартерный рейс из Москвы в Барселону (Испания), и грузовой самолет Boeing‑757, летевший из Бергамо (Италия) в Брюссель (Бельгия). На борту Ту‑154 находились 12 членов экипажа и 57 пассажиров - 52 ребенка и пять взрослых. Большинство детей направлялись на отдых в Испанию в качестве поощрения за отличную учебу Комитетом по делам ЮНЕСКО Башкирии. В самолете была и семья Калоевых из Владикавказа: Светлана Калоева с 10‑летним Костей и 4‑летней Дианой, которая летела к мужу, Виталию Калоеву, в Испанию, где тот работал по контракту.
Трагедия произошла через несколько минут после того, как немецкие диспетчеры передали сопровождение российского самолета швейцарским коллегам из центра воздушного контроля «Скайгайд».
В ту ночь в авиадиспетчерском центре «Скайгайд» на рабочем месте находился один дежурный диспетчер вместо положенных двух - Питер Нильсен. Он отдал экипажу Ту‑154 команду на снижение, когда сближавшиеся самолеты уже не могли занять безопасные эшелоны. Диспетчерский центр в Цюрихе вовремя не заметил опасности схождения на одном эшелоне двух самолетов. Экипаж российского Ту‑154 выполнял команду диспетчера на снижение, несмотря на то, что бортовая система обеспечения безопасности полетов ТИКАС требовала срочно набрать высоту.
Основная аппаратура телефонной связи и автоматического оповещения персонала центра об опасном сближении самолетов была отключена. Не работали основная и резервная телефонные линии. Диспетчер из германского города Карлсруэ, заметивший опасное сближение самолетов,11 раз пытался дозвониться - и безуспешно.
Только после публикации отчета экспертов компания «Скайгайд» признала свои ошибки и, спустя два года после катастрофы, ее директор Ален Россье принес извинения семьям погибших. В сентябре 2007 года окружной суд швейцарского города Бюлах признал четверых сотрудников авиадиспетчерской службы «Скайгайд» виновными в преступной халатности, приведшей к авиакатастрофе над Боденским озером. Трое из них были приговорены к условному заключению, один - к штрафу.