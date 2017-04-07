В Уфе прошел закрытый показ фильма про трагедию над Боденским озером

Сразу скажем, что события в фильме и в реальности сильно расходятся. Главный герой, которого играет Арнольд Шварценнеггер, играет украинца Романа Мельника, живущего в США. Он потерял жену и беременную дочь, погибших в самолете, летевшем из Самары в США. Также, как и в реальности, диспетчер (Джейк Бонанос) оказался один в диспетчерской в момент, когда можно было предотвратить катастрофу. Роман Мельник убивает диспетчера, как это сделал в жизни Виталий Калоев, у которого в той авиакатастрофе погибли, жена, дочь и сын. Но очень много моментов в фильме, в которых есть «художественный вымысел».