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Половодье 2017 - полезные советы жителям Уфы

6 апреля 2017, 07:14
Фото: ufacity.info
На официальном сайте администрации Уфы опубликована информация о том, как действовать в период половодья. Специалисты дают практические советы тем, кто может пострадать от стихии.

1.

Что делать с вещами в доме

Перенести все продукты, материальные ценности с подвалов, погребов и нижних этажей на верхние. Хозяйственную утварь во дворе привязать, чтобы не унесло водой.

2.

Куда девать скот и домашних животных

Животных надо заблаговременно перегнать в места, не подверженные затоплению. Кошек и собак также вывезти.

3.

Как сохранить документы

Их нужно упаковать в пищевую пленку и положить в герметичные пакеты.

4.

Что нужно подготовить заранее

- лестницу (чтобы забраться на крышу дома);

- плавсредства, спасательные круги и спасжилеты;

- трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды.

5.

Как быть с больными, детьми и пожилыми людьми

Их на период паводка нужно вывезти в незатопляемую зону.

6.

Что нужно иметь с собой на случай эвакуации

Подготовьте так называемый "тревожный чемоданчик". Он должен включать в себя комплекты одежды и обуви по сезону, фонарик, аптечку, средства гигиены и суточный продуктовый паек.

7.

Если "большая вода" пришла

Прежде всего не паникуйте! Постарайтесь объективно оценить обстановку и помочь тем, кто находится рядом, прежде всего пожилым и инвалидам.

8.

Первые действия, если вода подступает:

Отключите электричество, перекройте газ и воду и плотно затворите окна и двери. Если в доме есть отопительная печь, то перед уходом нужно обязательно погасить в ней огонь

9.

Когда дом залило

Поднимитесь на верхний этаж дома или на крышу и подавайте сигналы бедствия (кричите, днем вывесите хорошо видимое полотнище, ночью - подавайте световые сигналы) – это поможет спасателям своевременно вас обнаружить.

10.

Можно ли эвакуироваться самостоятельно

Нельзя. Так можно поступить только в крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим или при отсутствии питьевой воды и продуктов питания.

11.

Куда звонить при паводке

При возможности немедленно звоните в «Службу спасения 112». На него можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.

12.

Что делать, если вода застигла вас вне дома

Поднимитесь на возвышенность, заберитесь на дерево или используйте все предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, обломки, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т. д.

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