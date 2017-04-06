Половодье 2017 - полезные советы жителям Уфы

Что делать с вещами в доме
Перенести все продукты, материальные ценности с подвалов, погребов и нижних этажей на верхние. Хозяйственную утварь во дворе привязать, чтобы не унесло водой.
Куда девать скот и домашних животных
Животных надо заблаговременно перегнать в места, не подверженные затоплению. Кошек и собак также вывезти.
Как сохранить документы
Их нужно упаковать в пищевую пленку и положить в герметичные пакеты.
Что нужно подготовить заранее
- лестницу (чтобы забраться на крышу дома);
- плавсредства, спасательные круги и спасжилеты;
- трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды.
Как быть с больными, детьми и пожилыми людьми
Их на период паводка нужно вывезти в незатопляемую зону.
Что нужно иметь с собой на случай эвакуации
Подготовьте так называемый "тревожный чемоданчик". Он должен включать в себя комплекты одежды и обуви по сезону, фонарик, аптечку, средства гигиены и суточный продуктовый паек.
Если "большая вода" пришла
Прежде всего не паникуйте! Постарайтесь объективно оценить обстановку и помочь тем, кто находится рядом, прежде всего пожилым и инвалидам.
Первые действия, если вода подступает:
Отключите электричество, перекройте газ и воду и плотно затворите окна и двери. Если в доме есть отопительная печь, то перед уходом нужно обязательно погасить в ней огонь
Когда дом залило
Поднимитесь на верхний этаж дома или на крышу и подавайте сигналы бедствия (кричите, днем вывесите хорошо видимое полотнище, ночью - подавайте световые сигналы) – это поможет спасателям своевременно вас обнаружить.
Можно ли эвакуироваться самостоятельно
Нельзя. Так можно поступить только в крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим или при отсутствии питьевой воды и продуктов питания.
Куда звонить при паводке
При возможности немедленно звоните в «Службу спасения 112». На него можно звонить даже без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона.
Что делать, если вода застигла вас вне дома
Поднимитесь на возвышенность, заберитесь на дерево или используйте все предметы, способные удержать вас на воде: бревна, доски, обломки, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т. д.