Какую отделку выберешь ты?

При покупке нового жилья это, пожалуй, один из самых главных вопросов. Разница в цене между «белой» и «черновой» отделкой не ощутима, но если выбрать второй вариант, то после сдачи дома вам придётся потратить на выравнивание стен и полов много времени и денег, не говоря уже о том, что будет грязно и шумно. В случае же с «белой» отделкой за вас сделают всю грязную работу. При этом стоить это будет столько же.