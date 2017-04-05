Какую отделку выберешь ты?

Как правило, в квартирах с «белой» отделкой есть всё необходимое для того, чтобы скорее начать заниматься дизайном квартиры. Стены уже «выведены в ноль» с помощью штукатурной машины, а полы залиты по новой технологии полусухой стяжки, такие полы получаются ровными и очень прочными, никогда не потрескаются и не просядут. Покупая квартиру с белой отделкой, остаётся только решить, что использовать в качестве «финишных» материалов, и скорее приступать к реализации своего проекта.
«Черновая» отделка от «белой» отличается примерно, как обычная доска от паркета. В итоге вы всегда получаете деревянный пол, но в случае с доской вам придётся её долго строгать и красить. В случае с отделкой всё примерно так же, прежде чем клеить обои, класть ламинат или паркет, вам сначала нужно выполнить самую грязную работу - выровнять голые кирпичные стены и бетонные полы. «Белая» отделка очевидно выигрывает, поскольку «белые» квартиры уже полностью подготовлены к нанесению покрытий: обои, потолок, напольное покрытие.
Разница между «чистовой» и «белой» отделкой есть. «Чистовая» отделка предусматривает наличие уже всех финишных покрытий. Застройщик здесь выступает в роли дизайнера квартиры: выбирает цвет стен и потолков, а также дизайн дверей и материалы напольного покрытия. В случае с «белой» вы можете сами решить, как будет выглядеть та или иная комната. Если вы готовы заняться дизайном квартиры самостоятельно, то «белая» отделка – это то, что вам надо.
При покупке нового жилья это, пожалуй, один из самых главных вопросов. Разница в цене между «белой» и «черновой» отделкой не ощутима, но если выбрать второй вариант, то после сдачи дома вам придётся потратить на выравнивание стен и полов много времени и денег, не говоря уже о том, что будет грязно и шумно. В случае же с «белой» отделкой за вас сделают всю грязную работу. При этом стоить это будет столько же.
Если вы когда-нибудь покупали жильё в новостройке, то знаете, что первый год жить в новом доме не так уж и приятно. В подъездах пыльно из-за соседей, делающих ремонт и постоянно вывозящих мусор. Плюс к этому шум от черновых работ не даёт спокойно отдохнуть. Но если все квартиры в доме сдаются только в «белой» отделке, как это реализовано в жилых комплексах, возводимых группой компаний «Госстрой», то этого периода удастся избежать.
Приобрести квартиры с «белой» отделкой можно в комплексах: ЖК «Эрмитаж Горсовет», ЖК «Эрмитаж Зелёная роща», ЖК «Эрмитаж на ул. Ленина», ЖК «Белая река», Комфорт-квартал «Московский».