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Posted 3 апреля 2017, 07:39

Published 3 апреля 2017, 07:39

Modified 17 октября 2022, 19:21

Updated 17 октября 2022, 19:21

В Уфе пройдет масштабная экологическая акция «Моя республика»

3 апреля 2017, 07:39
Сюжет
Весна в Башкирии
На субботнике ожидается около 4000 человек.

22 апреля в Уфе на улице Ленина, 10 пройдет масштабная экологическая акция «Моя республика», сообщает Ufa-Room.

На субботник выйдут учащиеся детских и молодежных государственных заведений, а также студенты высших и средне-специальных учреждений. Кроме того, в акции примут участие работники различных организаций по всей республике. Любой желающий помочь своему городу может принять участие в этой экологической акции.

Субботник начнется в 10:00. Ожидается порядка 4000 человек.

#Город#Весна в Башкирии#Новости#Субботник
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