В Уфе пройдет масштабная экологическая акция «Моя республика»

Posted 3 апреля 2017, 07:39
Published 3 апреля 2017, 07:39
Modified 17 октября 2022, 19:21
Updated 17 октября 2022, 19:21
22 апреля в Уфе на улице Ленина, 10 пройдет масштабная экологическая акция «Моя республика», сообщает Ufa-Room.
На субботник выйдут учащиеся детских и молодежных государственных заведений, а также студенты высших и средне-специальных учреждений. Кроме того, в акции примут участие работники различных организаций по всей республике. Любой желающий помочь своему городу может принять участие в этой экологической акции.
Субботник начнется в 10:00. Ожидается порядка 4000 человек.