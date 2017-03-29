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Posted 29 марта 2017, 04:44

Published 29 марта 2017, 04:44

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

В Башкирии у десяти наркоторговцев изъяли 3,5 килограмма наркотиков

29 марта 2017, 04:44
Молодые люди реализовывали наркотики через интернет.

Как сообщает телеканал БСТ, в Башкирии задержаны наркоторговцы, у которых полицейские изъяли три с половиной килограмма запрещенных веществ. Всего задержали 10 человек.

Также на съемных квартирах задержанных изъяты электронные весы и упаковочный материал. Подозреваемые – мужчины не старше 35 лет. Из них некоторые судимы ранее.

По предварительным данным наркоторговцы занимались как розничной, так и оптовой продажей в Уфе запрещенных веществ через интернет. Возбуждено уголовное дело.

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#Злата Зукович#Происшествия#Видео#Новости#Башкирия#Наркотики#Криминал
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