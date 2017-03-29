В Башкирии у десяти наркоторговцев изъяли 3,5 килограмма наркотиков

Posted 29 марта 2017, 04:44
Published 29 марта 2017, 04:44
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Как сообщает телеканал БСТ, в Башкирии задержаны наркоторговцы, у которых полицейские изъяли три с половиной килограмма запрещенных веществ. Всего задержали 10 человек.
Также на съемных квартирах задержанных изъяты электронные весы и упаковочный материал. Подозреваемые – мужчины не старше 35 лет. Из них некоторые судимы ранее.
По предварительным данным наркоторговцы занимались как розничной, так и оптовой продажей в Уфе запрещенных веществ через интернет. Возбуждено уголовное дело.