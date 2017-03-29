В Башкирии ФСБ выявило хищение 4,5 млн рублей средств УФСИН по РБ

В прошлом году администрация мелеузовской ИК-7 и татарстанское предприятие «Астейс», производящее автоэлектрику, заключили госконтракт на поставку и монтаж электрооборудования для спецмашин. В июне 2016 года были подписаны товарная накладная и акт о выполнении поставки и монтажа оборудования, однако фактически оборудование не поступало и не монтировалось. На основании фиктивных документов деньги из федерального бюджета в размере свыше 4,5 миллионов рублей были необоснованно перечислены в АО «Астейс». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.