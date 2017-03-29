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Posted 29 марта 2017, 17:06

Published 29 марта 2017, 17:06

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

В Башкирии ФСБ выявило хищение 4,5 млн рублей средств УФСИН по РБ

29 марта 2017, 17:06
Сотрудники управления ФСБ по Башкирии совместно со службой собственной безопасности УФСИН России по РБ в ходе предварительного расследования выявили хищение крупной суммы при заключении договора с исправительным учреждением.

В прошлом году администрация мелеузовской ИК-7 и татарстанское предприятие «Астейс», производящее автоэлектрику, заключили госконтракт на поставку и монтаж электрооборудования для спецмашин. В июне 2016 года были подписаны товарная накладная и акт о выполнении поставки и монтажа оборудования, однако фактически оборудование не поступало и не монтировалось. На основании фиктивных документов деньги из федерального бюджета в размере свыше 4,5 миллионов рублей были необоснованно перечислены в АО «Астейс». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Новости
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