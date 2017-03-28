Погибший в Учалах оператор даже не успел получить первую зарплату - СМИ

Posted 28 марта 2017, 12:50
Published 28 марта 2017, 12:50
Modified 10 ноября 2022, 19:18
Updated 10 ноября 2022, 19:18
Как сообщает «Учалинская газета», 21-летний Павел Дружинин начал работать в Учалинском ГОКе совсем недавно. Он даже не успел получить свою первую зарплату, рассказали корреспонденту издания.
Также газета приводит слова очевидцев, которые видели, как столкнулись поезда:
- Смотрю, едет длинный состав, дымит почему-то сильнее обычного, - приводит газета слова местной жительницы Любови Рукавишниковой. - Тот, второй встречный, я даже и не заметила сразу. Вдруг резкий грохот и скрежет.
Супруг женщины наблюдал за происходящим с мансарды своего дома.
- Как будто в фильме ужасов все происходило, рассказал он, - говорится в статье. - Два поезда шли друг другу навстречу. Уже через несколько минут мужчина, крикнув жене, чтобы та звонила диспетчеру МЧС, бросился к месту происшествия. «Есть живые?» - кричал он, пытаясь разглядеть в обломках железа людей. Один оказался жив. Он, по словам очевидцев, успел выпрыгнуть из локомотива.