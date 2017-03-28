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Posted 28 марта 2017, 06:02

Published 28 марта 2017, 06:02

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

Ирек Ялалов: Обработка от клещей и комаров - это не наши полномочия

28 марта 2017, 06:02
Глава администрации Уфы объяснил, кто будет проводить такие работы.

Обработку от клещей и комаров в Уфе будет проводить минздрав республики. Такая практика, по словам Ирека Ялалова, в городе реализуется уже три года подряд. У города для этого полномочий нет.

- Это не наши полномочия, - пояснил Ялалов. - Администрацией города в минздрав передана вся необходимая информация.

В этом году, по словам главы администрации Уфы, обработка от комаров в границах муниципалитета будет увеличена на 360 га, от клещей - на 215 га.

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#Наталья Кузнецова#Город#Новости#Ирек Ялалов#Комары
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