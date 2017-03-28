Ирек Ялалов: Обработка от клещей и комаров - это не наши полномочия

Posted 28 марта 2017, 06:02
Published 28 марта 2017, 06:02
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Обработку от клещей и комаров в Уфе будет проводить минздрав республики. Такая практика, по словам Ирека Ялалова, в городе реализуется уже три года подряд. У города для этого полномочий нет.
- Это не наши полномочия, - пояснил Ялалов. - Администрацией города в минздрав передана вся необходимая информация.
В этом году, по словам главы администрации Уфы, обработка от комаров в границах муниципалитета будет увеличена на 360 га, от клещей - на 215 га.