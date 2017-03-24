В Гафурийском районе сошла снежная лавина

Posted 24 марта 2017, 06:05
Published 24 марта 2017, 06:05
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Это могло привести к возникновению затора и дальнейшему подтоплению части жилых домов. На место была направлена группа аварийно-спасательной службы республики. Специалисты провели обследование территории с помощью беспилотного летательного аппарата. Спасателям удалось выяснить, что на прямых участках река уже вскрылась.
- В случае возникновения ледового затора на реке в зоне подтопления могло оказаться более 15 домов. Сейчас же мы сами увидели, что возможность образования ледового затора не велика. Будем надеяться, что паводковый сезон пройдет без происшествий,
- прокомментировал главный специалист по ГО и ЧС Гафурийского района Вадим Шакиров