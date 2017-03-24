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Posted 24 марта 2017, 06:37

Published 24 марта 2017, 06:37

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

В Башкирии осудили сотрудницу банка за присвоение более 1,3 млн рублей

24 марта 2017, 06:37
Чишминский районный суд вынес приговор 26-летней местной жительнице Лиане Кашаповой, сообщили в прокуратуре Башкирии. Она признана виновной в присвоении имущества в особо крупном размере.

Суд установил, что женщина, работая в банке, с сентября 2014 по апрель 2015 подделывала документы о снятии вкладчиками со своих счетов денежных средств, суммы были разные - от 500 до 376 тысяч рублей. Всего она похитила так у банка более 1,3 млн рублей.

Когда в банке об этом узнали, то обратились в правоохранительные органы, там довели дело до суда.

- Подсудимая частично признала вину в совершении преступления и выплатила около 200 тысяч рублей ущерба, - сообщили в прокуратуре. - Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и взыскал 1,1 млн рублей.

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#Общество#Новости#Башкирия#Башкортостан#Хищение
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