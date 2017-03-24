В Башкирии осудили сотрудницу банка за присвоение более 1,3 млн рублей

Суд установил, что женщина, работая в банке, с сентября 2014 по апрель 2015 подделывала документы о снятии вкладчиками со своих счетов денежных средств, суммы были разные - от 500 до 376 тысяч рублей. Всего она похитила так у банка более 1,3 млн рублей.