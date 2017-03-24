В Башкирии осудили сотрудницу банка за присвоение более 1,3 млн рублей

Posted 24 марта 2017, 06:37
Published 24 марта 2017, 06:37
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
Суд установил, что женщина, работая в банке, с сентября 2014 по апрель 2015 подделывала документы о снятии вкладчиками со своих счетов денежных средств, суммы были разные - от 500 до 376 тысяч рублей. Всего она похитила так у банка более 1,3 млн рублей.
Когда в банке об этом узнали, то обратились в правоохранительные органы, там довели дело до суда.
- Подсудимая частично признала вину в совершении преступления и выплатила около 200 тысяч рублей ущерба, - сообщили в прокуратуре. - Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и взыскал 1,1 млн рублей.