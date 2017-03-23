В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию с решетками на стадионе в Уфе

Posted 23 марта 2017, 05:37
Published 23 марта 2017, 05:37
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию, которая возникла вокруг решеток на фанатском секторе стадиона «Нефтяник» в Уфе.
Напомним, что футбольные болельщики организовали петицию, где просят убрать «клетку» со стадиона «Нефтяник». Документ адресован вице-премьеру России, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову.
В МВД отмечают, что каких-либо просьб убрать решетки в ведомство не поступало.
- При строительстве стадиона «Нефтяник» проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом «Уфа». В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени каких-либо документов по данному вопросу в МВД по Республике Башкортостан не поступало, - отмечается в сообщении.
Как ранее сообщал «Медиакорсети» автор петиции Альберт Султангиров, осенью прошлого года специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа» Андрей Коленченко, председатель фан-клуба ФК «Уфа» Руслан Хакимов достигли договоренности со структурами регионального МВД о том, что если в течение осеннего сезона не будет нарушений со стороны фанатов, то зимой МВД рассмотрит вопрос о возможности снять клетку. Но договоренность была устной.
Ранее данную ситуацию прокомментировал руководитель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. Он заявил, что решетки со стадиона нужно убрать, отметив, что не нужно делать из стадионов зоопарки.