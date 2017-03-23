В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию с решетками на стадионе в Уфе

- При строительстве стадиона «Нефтяник» проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом «Уфа». В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени каких-либо документов по данному вопросу в МВД по Республике Башкортостан не поступало, - отмечается в сообщении.