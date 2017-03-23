mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2017, 05:37

Published 23 марта 2017, 05:37

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

В МВД Башкирии прокомментировали ситуацию с решетками на стадионе в Уфе

23 марта 2017, 05:37
Сюжет
Болеем за наших
В ведомстве отмечают, что просьб убрать решетки с фан-зоны не поступало.

В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию, которая возникла вокруг решеток на фанатском секторе стадиона «Нефтяник» в Уфе.

Напомним, что футбольные болельщики организовали петицию, где просят убрать «клетку» со стадиона «Нефтяник». Документ адресован вице-премьеру России, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Республики Башкортостан Рустэму Хамитову.

В МВД отмечают, что каких-либо просьб убрать решетки в ведомство не поступало.

- При строительстве стадиона «Нефтяник» проект размещения и оборудования секторов активной поддержки разрабатывался непосредственно футбольным клубом «Уфа». В этой связи при необходимости внесения изменений в конструктивные особенности зрительных секторов собственник объекта спорта или организатор спортивного соревнования вправе подготовить альтернативный проект и согласовать его в установленном порядке. До настоящего времени каких-либо документов по данному вопросу в МВД по Республике Башкортостан не поступало, - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал «Медиакорсети» автор петиции Альберт Султангиров, осенью прошлого года специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа» Андрей Коленченко, председатель фан-клуба ФК «Уфа» Руслан Хакимов достигли договоренности со структурами регионального МВД о том, что если в течение осеннего сезона не будет нарушений со стороны фанатов, то зимой МВД рассмотрит вопрос о возможности снять клетку. Но договоренность была устной.

Ранее данную ситуацию прокомментировал руководитель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин. Он заявил, что решетки со стадиона нужно убрать, отметив, что не нужно делать из стадионов зоопарки.

Материалы по теме
Владимир Маркин о футболе в Уфе: Не надо из стадионов делать зоопарки
#Ольга Корзик#Спорт#Болеем за наших#Новости#ФК "Уфа"#Футбол#Мвд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика