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Posted 22 марта 2017, 04:41

Published 22 марта 2017, 04:41

Modified 17 октября 2022, 19:20

Updated 17 октября 2022, 19:20

В Башкирии льготы на оплату в детских садах сохраняются - Шафикова

22 марта 2017, 04:41
Для этого необходимо получить специальную справку.

По словам министра образования республики Гульназ Шафиковой, льготы на оплату в детском саду не отменяются и остаются для малоимущих семей, в которых доход на одного члена семьи меньше 1,5-месячного размера прожиточного минимума.

– Для подтверждения необходимо получить специальную справку. Сумма льготы останется прежней, поменяются только условия получения. Для получения этой компенсации до 1 мая необходимо подтвердить, что вы имеете доход меньше 1,5-кратного прожиточного минимума. По нашим предварительным прогнозам, на сегодняшний день в республике лишь 7-8,5 процента не будут иметь эти льготы.заявила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова

Также министр отметила, что в детских садах не будет сокращения штата, а в школах, которые перешли на аутсорсинг, ведется качественная организация питания.

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#Общество#Новости#Детский сад
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