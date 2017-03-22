В Башкирии льготы на оплату в детских садах сохраняются - Шафикова

– Для подтверждения необходимо получить специальную справку. Сумма льготы останется прежней, поменяются только условия получения. Для получения этой компенсации до 1 мая необходимо подтвердить, что вы имеете доход меньше 1,5-кратного прожиточного минимума. По нашим предварительным прогнозам, на сегодняшний день в республике лишь 7-8,5 процента не будут иметь эти льготы.заявила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова