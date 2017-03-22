В Башкирии льготы на оплату в детских садах сохраняются - Шафикова

Posted 22 марта 2017, 04:41
Published 22 марта 2017, 04:41
Modified 17 октября 2022, 19:20
Updated 17 октября 2022, 19:20
По словам министра образования республики Гульназ Шафиковой, льготы на оплату в детском саду не отменяются и остаются для малоимущих семей, в которых доход на одного члена семьи меньше 1,5-месячного размера прожиточного минимума.
– Для подтверждения необходимо получить специальную справку. Сумма льготы останется прежней, поменяются только условия получения. Для получения этой компенсации до 1 мая необходимо подтвердить, что вы имеете доход меньше 1,5-кратного прожиточного минимума. По нашим предварительным прогнозам, на сегодняшний день в республике лишь 7-8,5 процента не будут иметь эти льготы.заявила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова
Также министр отметила, что в детских садах не будет сокращения штата, а в школах, которые перешли на аутсорсинг, ведется качественная организация питания.