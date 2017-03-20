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Posted 20 марта 2017, 09:08

Published 20 марта 2017, 09:08

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

В Башкирии студенту, зарезавшему свою девушку, предъявлено обвинение

20 марта 2017, 09:08
Сейчас молодой человек находится под стражей.

По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Башкирии 20-летнему подозреваемому в совершении убийства судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщается на сайте ведомства. Ему уже предъявлено обвинение.

Напомним, что по версии следствия, днем в пятницу в селе Мишкино молодой человек зарезал свою бывшую девушку. 16-летняя школьница опасалась своего парня и приняла решение расстаться с ним. Друзья погибшей говорят, что студент буквально преследовал подругу и не однократно угрожал ей.

Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Новости
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