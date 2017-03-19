В Башкирии изъяли около 40 литров контрафактного алкоголя

В Башкирии полицейские занялись изъятием алкоголя без лицензии. Жительница города Агидель продавала алкоголь дома. А в Белорецке пенсионерка хранила контрафактный алкоголь, у нее изъяли 2 литра спиртосодержащей продукции. В селе Инзер местный житель самостоятельно изготавливал алкогольные напитки, полицейские изъяли у него 30 литров.
Сейчас в отношении всех продавцов составлены административные протоколы по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". В данный момент все напитки направлены на экспертизу.