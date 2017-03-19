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В Башкирии изъяли около 40 литров контрафактного алкоголя

19 марта 2017, 13:39
Все напитки направлены на экспертизу.

В Башкирии полицейские занялись изъятием алкоголя без лицензии. Жительница города Агидель продавала алкоголь дома. А в Белорецке пенсионерка хранила контрафактный алкоголь, у нее изъяли 2 литра спиртосодержащей продукции. В селе Инзер местный житель самостоятельно изготавливал алкогольные напитки, полицейские изъяли у него 30 литров.

Сейчас в отношении всех продавцов составлены административные протоколы по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена". В данный момент все напитки направлены на экспертизу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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