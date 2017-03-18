Сергей Гимаев умер на матче ветеранов

Сегодня, 18 марта, в Туле от сердечного приступа скоропостижно скончался Сергей Гимаев во время матча ветеранов, сообщает «Советский спорт».
Как сообщают очевидцы, во время второго игрового периода ему стало плохо. Его увели в раздевалку, куда кроме врачей никого не впускали. Позже стало известно, что заслуженный хоккеист России скончался. Врачи не смогли его спасти. Сергею Гимаеву было 62 года.
Сергей Наильевич Гимаев — советский хоккеист, заслуженный тренер России и комментатор. Отец Сергея - Наиль Зямгутдинович Гимаев — родился в деревне Какрабышев, в Туймазинском районн Башкирской АССР. По профессии — военный летчик, участвовал в Великой Отечественной войне. После войны служил на Украине, где познакомился с женой. Вскоре молодая семья переехала в Польшу, где стоял авиаполк, там родилась дочь. После — в Белоруссию, где родился Сергей. Потом семья жила на Камчатке до 1961 года, до сокращения авиации. После демобилизации отца переехали жить в Уфу.
Сергей рос спортивным ребенком, занимался многими видами спорта. Но более всего его увлек хоккей с шайбой, которым он начал заниматься с 11 лет. Тренировался в школе ХК «Салавата Юлаева», прошёл путь от юношеской команды до взрослой. Одновременно с этим учился на вечернем отделении Уфимского авиационного институтаю
С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, стал чемпионом Европы, помогая Владимиру Шадрину. В той сборной страны играли девять его воспитанников.
С 2000-х годов являлся экспертом и хоккейным комментатором телеканалов ВГТРК — «Россия-1», «Россия-2» и «Спорт-1». Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов отправил телеграмму президента Федерации хоккея России Владиславу Третьяку с выражениями соболезнования:
- От имени жителей Башкортостана, от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со скоропостижной кончиной заслуженного тренера России по хоккею, многократного чемпиона СССР, ведущего эксперта и телекомментатора Сергея Наильевича Гимаева.
Наш земляк, воспитанник хоккейной школы клуба «Салават Юлаев» Сергей Наильевич внёс огромный вклад в популяризацию хоккея и развитие спортивного телевидения в России. Он никогда не терял связи с малой родиной, во время приезда на матчи в Уфу и Нефтекамск встречался с болельщиками, проводил мастер-классы для детей, оставался открытым и дружелюбным в общении человеком.
Мы скорбим вместе со всеми любителями хоккея нашей страны, разделяем горечь невосполнимой утраты с родными, близкими, коллегами и друзьями Сергея Гимаева. Светлая память о нем как большом профессионале и замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.