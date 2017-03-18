Сергей Гимаев умер на матче ветеранов

Сергей Наильевич Гимаев — советский хоккеист, заслуженный тренер России и комментатор. Отец Сергея - Наиль Зямгутдинович Гимаев — родился в деревне Какрабышев, в Туймазинском районн Башкирской АССР. По профессии — военный летчик, участвовал в Великой Отечественной войне. После войны служил на Украине, где познакомился с женой. Вскоре молодая семья переехала в Польшу, где стоял авиаполк, там родилась дочь. После — в Белоруссию, где родился Сергей. Потом семья жила на Камчатке до 1961 года, до сокращения авиации. После демобилизации отца переехали жить в Уфу.