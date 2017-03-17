mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2017, 05:41

Published 17 марта 2017, 05:41

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

В Уфе осудили банду, стремившуюся взять контроль над проститутками

17 марта 2017, 05:41
Отбывать наказание семь уфимцев будут в колонии строгого режима.

Верховный суд Башкирии приговорил к длительным срокам лишения свободы семерых членов банды из Уфы, которая решила контролировать бизнес по оказанию интимных услуг, сообщает прокуратура республики. К уголовной ответственности привлечены уфимцы Алексей Платонов, Николай Романов, Руслан Исламов, Ильдар Мансуров, Руслан Ямгуров, Айбулат Карамсаков и Артур Хайретдинов.

Банда была создана Алексеем Платоновым в августе 2015 года. Суд установил, что члены банды в 2015 году проникали в квартиры, где оказывались услуги сексуального характера, и заставляли сотрудниц отдавать им часть доходов от этой деятельности. Платонов однажды «в целях подавления воли к сопротивлению и беспрекословного выполнения выдвинутых требований» избил одну из женщин.

Кроме этого подельники вовлекали и других девушек в занятие проституцией. Для этого они размещали объявления в интернете, обещая высокий заработок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов банды в ноябре 2015 года.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в бандитизме, организации занятием проституцией, вовлечении в занятие проституцией, незаконном хранении оружия и разбое.

Суд приговорил Платонова к 14 годам лишения свободы, Романова и Ямгурова к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, Исламова и Мансурова к 10 годам лишения свободы, Хайретдинова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Карамсакова к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Своей вины в совершении преступления они не признали.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика