mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперт: Жить хорошо в Башкирии людям мешает их мышление

17 марта 2017, 14:29
Одной из главных целей Стратегии развития-2030 его разработчики считают изменение сознания людей.

Отсутствие нужных знаний и неправильное мышление – это главные причины, по которым многим людям в регионе не удается эффективно вести свой бизнес. В этом уверены разработчики стратегии развития Башкирии до 2030 года. Если эти установки населения изменить, они, по их мнению, не захотят уезжать из региона.

- У нас человек сидит и делает газету с условным названием «Сельские зори», - привел пример начальник управления по связям с бизнесом УГНТУ Сергей Гладких. – А если бы он делал Haffington post, то мог бы платить своим сотрудникам больше и зарабатывать больше. Кто мешает, сидя в Уфе, делать, например, СМИ, ориентированное на весь мир, а не только на какую-то локальную аудиторию. Это мышление. Если мы объясним, что можно, сидя в Уфе, работать эффективно, зачем тогда уезжать?

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04