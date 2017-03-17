Эксперт: Жить хорошо в Башкирии людям мешает их мышление

- У нас человек сидит и делает газету с условным названием «Сельские зори», - привел пример начальник управления по связям с бизнесом УГНТУ Сергей Гладких. – А если бы он делал Haffington post, то мог бы платить своим сотрудникам больше и зарабатывать больше. Кто мешает, сидя в Уфе, делать, например, СМИ, ориентированное на весь мир, а не только на какую-то локальную аудиторию. Это мышление. Если мы объясним, что можно, сидя в Уфе, работать эффективно, зачем тогда уезжать?