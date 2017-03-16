В Уфе семья переехала из центра в Инорс, но при этом счастлива

Любовь Люпа с самого рождения жила в историческом центре Уфы – в двухэтажном доме на улице Пионерской. Сначала с родителями, а затем, когда вышла замуж, - с мужем и детьми. Дом, построенный в 1950-х годах прошлого века, давно требовал капитального ремонта. Но дружной семье в целом жилось очень хорошо: благо в квартире был хороший ремонт. Кроме того, были замечательные отношения с соседями, да и расположение у дома хорошее – как никак исторический центр. И поэтому, конечно, когда стало известно, что дом будут расселять, ехать в какой-нибудь «карточный домик» в Шакше не хотелось. Но никто в семье и не ожидал, что все получится так, как получилось.
Администрация города в лице МБУ «Служба сноса и расселения» предложила семье Люпа квартиру в 16-этажном доме на улице Валерия Лесунова в микрорайоне Инорс, застройщик - ГК «КПД». Здесь компания возводит уже не первый свой дом.
- Наши знакомые тоже попали под расселение, и им дали квартиру в этом районе, они были довольны, - рассказала Медиакорсети Любовь. – Поэтому когда нам предложили здесь жилье взамен нашего старого, мы сразу согласились.
Переехали родители с детьми в новую двухкомнатную квартиру около девяти месяцев назад. Поначалу, как это всегда бывает, было несколько непривычно в новом месте. Однако потом начали сравнивать, и получилось, что в сравнении со старым домом – сплошные плюсы.
Новый дом построен из железобетонных панелей с утеплителем, фасад – из облицовочного блока «Бессер». Квартиры здесь очень теплые даже на первом этаже, где живет семья Люпа, а это едва ли бывает в домах старой постройки. Огромный плюс и то, что отделка чистовая.
- После переезда мы купили новую мебель, - рассказывает Любовь. – Поэтому сделать еще и ремонт было бы очень большой нагрузкой на семейный бюджет. Чистовая отделка нам очень помогла, сразу въехали в абсолютно благоустроенную квартиру.
Один из главных плюсов новой квартиры – большая кухня. Здесь поместился не только новый гарнитур, плита и холодильник, но кухонный диванчик со столом. На стену, около которой он стоит, хозяева наклеили обои, повесили красивые картины. Теперь это своего рода мини-столовая. Вечерами здесь собирается вся семья.
- Мужчины наши тут телевизор смотрят, а мы готовим одновременно, у нас, кстати, здесь электрическая плита, готовить – одно удовольствие, и так прекрасно, что для всех есть место, - говорит хозяйка. – Ведь на кухне полжизни проводишь, а если вечером обед на завтра готовишь, семью свою практически не видишь. А так и поболтать можно, и чай попить, и просто посидеть телевизор посмотреть.
Большая в квартире не только кухня. Ее общая площадь – 53 квадратных метра, это даже больше, чем было раньше. В спальне есть еще и вместительная лоджия.
Все члены семьи довольны и расположением дома. Удаленность от центра их ничуть не смущает. Во-первых, напрямую из микрорайона ездят автобусы. Во-вторых, практически все необходимое можно купить и здесь. Рядом парковка, пока она бесплатная, но жители уже решили, что скоро здесь появится шлагбаум. А в третьих, в непосредственной близости от дома – лесная зона, а за ней река Белая.
Вышел из дома и ты фактически на природе, а скоро тут еще и пляж построят, тогда будем ходить купаться, - мечтально улыбается дочь Любы, 17-летняя Настя.
В старом доме на Пионерской все жители были, как одна большая семья, воспоминает мама Насти. Все друг друга знали не только по имени, но и постоянно общались. Вечером частенько выходили во двор – посидеть на скамейке, подышать свежим воздухом и поболтать. Как это ни странно, но жизнь семьи Люпа в этом плане не сильно изменилась после того, как она переехала в Инорс.
В нашем же доме многие наши соседи получили квартиры, а в соседних есть те, кто раньше жил в нашем районе, - улыбается Люба. – Мы и здесь иногда выходим посидеть на скамейке у подъезда поболтать. Вот и получается - вроде уехали из дома и приехали домой. Все наши здесь, наш двор!
А вот чем качественно отличается старый дом от нового – так это содержанием придомовой территории. Даже этой зимой, когда вся Уфа буквально утопает в снегу, во дворе дома на ул. Лесунова – чистота и порядок. Управляющая компания ООО "Полесье", которая обслуживает дом, также входит в ГК «КПД». Ее выбрали сами жители, потому что слышали о том, как хорошо она работает. И действительно, за все время работы – никаких нареканий.
Во двор выходить приятно, снег чистят регулярно, - говорит Люба. – У подъезда и вовсе - почти до асфальта. Как тут не радоваться, тем более вспоминая, как работала управляющая компания нашего старого дома.
Благодаря тому, что администрация Уфы и застройщик ответственно подошли к расселению, жизнь новоселов из центра в Инорсе быстро вошла в привычное русло. Они довольны абсолютно всем и продолжают радоваться жизни. В семье Люпа скоро – большой праздник. Мама и папа будут отмечать серебряную свадьбу. И прекрасная квартира в благоустроенном районе для всей семьи, безусловно, - лучший подарок в этот прекрасный юбилей.