В Уфе семья переехала из центра в Инорс, но при этом счастлива

Любовь Люпа с самого рождения жила в историческом центре Уфы – в двухэтажном доме на улице Пионерской. Сначала с родителями, а затем, когда вышла замуж, - с мужем и детьми. Дом, построенный в 1950-х годах прошлого века, давно требовал капитального ремонта. Но дружной семье в целом жилось очень хорошо: благо в квартире был хороший ремонт. Кроме того, были замечательные отношения с соседями, да и расположение у дома хорошее – как никак исторический центр. И поэтому, конечно, когда стало известно, что дом будут расселять, ехать в какой-нибудь «карточный домик» в Шакше не хотелось. Но никто в семье и не ожидал, что все получится так, как получилось.