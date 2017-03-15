В Уфе детский спортзал остался без горячей воды и света

- Там возник спор двух хозяйствующих субъектов – Уфимского мотостроительного производственного объединения и магазина «Ярмарка» (ООО «Натуральные продукты»), - пояснил он. - Зал находится на балансе УМПО, но инженерные сети проходят через подвалы, которые находятся в собственности у «Ярмарки». Между ними возник спор, кто именно должен вносить плату за коммунальные услуги. В итоге несколько месяцев назад «Ярмарка» перекрыла сети. Мы уже несколько раз проводили встречи с представителями этих субъектов, но пока ничего добиться не удается. Завтра мы встречаемся еще раз.