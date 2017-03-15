В Башкирии граждане Молдовы украли банкомат с 700 тысячами рублей

30-летний Федор Лазарев, 22-летний Николай Гайдаржи, 23-летний Василий Кёся, 30-летний Василий Иогло и 36-летний Василий Куцар были осуждены по факту кражи ими банкомата, в котором было 700 тыс руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что в феврале прошлого года мужчины приехали в Башкирию из Москвы и, остановившись в гостинице, решили украсть деньги из банкомата в селе Андреевка Илишевского района. Ночью на двух автомобилях «Audi» они подъехали к магазину «Заря», взломали дверь торговой точки и украли из кассы три тысячи рублей. Далее они вывезли из помещения банкомат с 700 тысячами рублей, привязав его к одному из автомобилей.
В ходе следствия выяснилось, что Лазарев жил в России по подложному паспорту. Суд осудил их по статьям "Кража" и «Использование заведомо подложных документов». Подсудимые признали свою вину и полностью возместили ущерб.
- Суд приговорил Лазарева к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, остальных фигурантов уголовного дела к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре.