В Башкирии граждане Молдовы украли банкомат с 700 тысячами рублей

Суд установил, что в феврале прошлого года мужчины приехали в Башкирию из Москвы и, остановившись в гостинице, решили украсть деньги из банкомата в селе Андреевка Илишевского района. Ночью на двух автомобилях «Audi» они подъехали к магазину «Заря», взломали дверь торговой точки и украли из кассы три тысячи рублей. Далее они вывезли из помещения банкомат с 700 тысячами рублей, привязав его к одному из автомобилей.