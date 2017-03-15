В Башкирии на лед с юными фигуристами вышли лидеры мотокросса

Posted 15 марта 2017, 08:06
Published 15 марта 2017, 08:06
Modified 10 ноября 2022, 19:18
Updated 10 ноября 2022, 19:18
На днях в Учалах на ледовой арене «Горняк» прошло необычное шоу. Ледовая арена «Горняк» - основной и пока единственный хоккейный корт в городе, где проходят встречи детских, юношеских и молодёжных хоккейных дружин. В стенах этого спортивного сооружения почти с самого его основания существует секция фигурного катания. За несколько лет существования спортивной секции юные фигуристы завоевали в свою спортивную копилку не мало медалей разных достоинств Чемпионата России и Первенства Республики Башкортостан по фигурному катанию. Очередное спортивное испытание для юных спортсменок стало участие в шоу программе.
Постановка на льду арены включала в себя показательные выступления с приглашением профессионального хореографического коллектива, музыкантов.
Восторженно зрители приняли номера с участием воспитанников школы олимпийского резерва «Тодес» синхронного фигурного катания из Челябинска.
В заключительной ноте ледовой постановки на лёд феерично выехали представители экстремального вида спорта – мотокросса. Рок-композиция с участием представителей спортивно-технического клуба «Горняк», двукратным чемпионом по мотокроссу ПФО Марселя Аюпова и двукратного чемпиона Башкирии по мотокроссу Арслана Гайнуллина никого не оставила равнодушным.
Творческий и спортивный коллектив арены «Горняк» планирует в ближайшее время разработать новую концепцию детского и юношеского творчества -детский театр на льду. На сегодняшний день, аналогичных проектов во многих спортивных учреждениях малых городов пока не имеется. Пилотный проект готовится к своей реализации.