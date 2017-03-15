Сергей Катырин: Необходимо провести ревизию институтов развития

- Если в России 36 таких институтов, а мы знаем, в лучшем случае, лишь о половине из них, то наверное есть смысл подумать, зачем, собственно говоря, существуют остальные, - сказал Сергей Катырин. - И это положение мы включили в перечень предложений предпринимательского сообщества в Комплексный план действий правительства Российской Федерации на 2017-2025 годы.