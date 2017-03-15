Сергей Катырин: Необходимо провести ревизию институтов развития

Posted 15 марта 2017, 12:22
Published 15 марта 2017, 12:22
Modified 10 ноября 2022, 19:18
Updated 10 ноября 2022, 19:18
Из действующих в России 36-ти институтов развития, призванных помогать предпринимателям, сами предприниматели пользуются только 5 процентами из них. Таковы результаты опроса ТПП РФ, об этом заявил на Форуме институтов развития в Москве президент палаты Сергей Катырин.
Получается, что мало кто из российских бизнесменов представляет, чем занимаются эти институты. Поэтому в первую очередь надо решить эту задачу: сделать эти институты известными, доступными и понятными, говорили на форуме его участники. Этому поможет и привлечение самих бизнесменов к работе в руководящих структурах институтов развития.
Это позволит изучить их работу изнутри и сделать процесс интеграции с реальным бизнесом более эффективным. Так, Торгово-промышленная палата России активно взаимодействует с Фондом развития промышленности (ФРП), чьи региональные подразделения оказывают предпринимателям конкретную помощь, начиная с подготовки заявки и заканчивая отчетными документами. И в его активе уже около 200 реально работающих проектов, несмотря на его короткую историю.
Таким образом систему институтов развития надо улучшать.
- Если в России 36 таких институтов, а мы знаем, в лучшем случае, лишь о половине из них, то наверное есть смысл подумать, зачем, собственно говоря, существуют остальные, - сказал Сергей Катырин. - И это положение мы включили в перечень предложений предпринимательского сообщества в Комплексный план действий правительства Российской Федерации на 2017-2025 годы.