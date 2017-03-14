Жители Башкирии платят за кредиты больше, чем в среднем по России

В Башкирии уровень кредитной нагрузки населения по итогам 2016 года составил 40 процентов. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро, которое проанализировало долги жителей российских регионов. В 2015 году этот показатель составлял 39 процентов.
По расчетам экспертов, ежемесячный платеж жителя Башкирии банкам по кредитам в прошлом году составил чуть более 11,1 тысяч рублей. В 2015 году он был на 1047 рублей меньше.
В пояснительной записке к рейтингу отмечается, что нормальной считается нагрузка в 30-35 процентов.
Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (69 процентов) , Калмыкии (59 процентов) и Кабардино-Балкарии (59 процентов) и Ивановской области (58%)
Самый низкий - на Чукотке (17 процентов), в Сахалинской области (22 процента), Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (23 процента).