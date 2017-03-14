В Уфе произошел крупный пожар на «Агидели»

Posted 14 марта 2017, 06:27
Published 14 марта 2017, 06:27
Modified 10 ноября 2022, 18:28
Updated 10 ноября 2022, 18:28
13 марта в 19:47 уфимского времени на пульт дежурно-диспетчерской службы «22 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре на многоотраслевом предприятии «Агидель» на улице Трамвайной в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Причиной пожара стало горение деревянных заготовок для изделий в цехе деревообработки. Пожар был полностью потушен в 22:44 силами 9 единиц техники и 28 человек личного состава. На производственный процесс пожар не повлиял, пострадавших и погибших нет.
Сейчас проводится доследственная проверка, причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.