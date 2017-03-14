В Уфе произошел крупный пожар на «Агидели»

13 марта в 19:47 уфимского времени на пульт дежурно-диспетчерской службы «22 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре на многоотраслевом предприятии «Агидель» на улице Трамвайной в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.