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Posted 14 марта 2017, 06:27

Published 14 марта 2017, 06:27

Modified 10 ноября 2022, 18:28

Updated 10 ноября 2022, 18:28

В Уфе произошел крупный пожар на «Агидели»

14 марта 2017, 06:27
На предприятии загорелись заготовки для изделий.

13 марта в 19:47 уфимского времени на пульт дежурно-диспетчерской службы «22 отряд ФПС по РБ» поступило сообщение о пожаре на многоотраслевом предприятии «Агидель» на улице Трамвайной в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Причиной пожара стало горение деревянных заготовок для изделий в цехе деревообработки. Пожар был полностью потушен в 22:44 силами 9 единиц техники и 28 человек личного состава. На производственный процесс пожар не повлиял, пострадавших и погибших нет.

Сейчас проводится доследственная проверка, причина пожара и сумма ущерба устанавливаются.

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