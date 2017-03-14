В Башкирии поддержат социально ориентированные НКО

В Башкирии на сегодняшний день работают более 5 тысяч НКО. За три последних года они получили гранты в размере 78 миллионов рублей. Напомним, что на парламентских слушаниях, которые прошли в октябре 2016 года, Госсобранию было предложено внести поправки в закон о господдержке социально-ориентированных организаций и ввести для НКО статус «исполнитель общественно полезных услуг».