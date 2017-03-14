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Posted 14 марта 2017, 06:42

Published 14 марта 2017, 06:42

Modified 10 ноября 2022, 18:28

Updated 10 ноября 2022, 18:28

В Башкирии поддержат социально ориентированные НКО

14 марта 2017, 06:42
В их перечень добавили некоммерческие организации, занимающиеся укреплением семейных отношений.

В Башкирии на сегодняшний день работают более 5 тысяч НКО. За три последних года они получили гранты в размере 78 миллионов рублей. Напомним, что на парламентских слушаниях, которые прошли в октябре 2016 года, Госсобранию было предложено внести поправки в закон о господдержке социально-ориентированных организаций и ввести для НКО статус «исполнитель общественно полезных услуг».

- Не охваченным остается такое важное направление, как семейные отношения. Материнство, ценность семейных отношений, повышение роли и статуса отца — вот то, что хотелось бы увидеть в работе общественных организаций. Сегодня такой организации, работающей систематически, а не от случая к случаю, нет, — отметила тогда заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

Сегодня на президиуме Госсобрания был внесен в повестку 40-го пленарного заседания законопроект, включающий в перечень НКО, которым государство будет оказывать поддержку, организации, занимающиеся пропагандой семейных ценностей и укреплением семейных отношений.

#Экономика#Новости
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