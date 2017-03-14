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В Башкирии мать вывезла труп приемной дочери на садовый участок

14 марта 2017, 15:27
Женщина регулярно привязывала ребенка к кровати веревками и скотчем.

40-летняя жительница башкирского города Кумертау Анжела Ахметшина обвиняется по статье «Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, повлекшее по неосторожности его смерть», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемая сказала, что её приемная 11-летняя дочь часто сбегала из дома, поэтому она привязывала ее веревками и скотчем к кровати. В июле 2016 года состояние привязанной к кровати девочки ухудшилось, и она скончалась.

Чтобы скрыть произошедшее, Ахметшина положила тело ребенка в картонную коробку, наняла «Газель» и вывезла труп на заброшенный садовый участок родственницы.

Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд города Кумертау для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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