В Башкирии мать вывезла труп приемной дочери на садовый участок

40-летняя жительница башкирского города Кумертау Анжела Ахметшина обвиняется по статье «Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, повлекшее по неосторожности его смерть», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Обвиняемая сказала, что её приемная 11-летняя дочь часто сбегала из дома, поэтому она привязывала ее веревками и скотчем к кровати. В июле 2016 года состояние привязанной к кровати девочки ухудшилось, и она скончалась.
Чтобы скрыть произошедшее, Ахметшина положила тело ребенка в картонную коробку, наняла «Газель» и вывезла труп на заброшенный садовый участок родственницы.
Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Сейчас уголовное дело направлено в суд города Кумертау для рассмотрения.