В Башкирии глава Росздравнадзора похитил более 1,4 миллиона рублей

Суд установил, что на протяжении пяти лет Даутов похищал бюджетные деньги под видом аренды автомобилей для перевозки сотрудников управления. С 2008 по 2012 годы он заключал фиктивные договоры аренды автобусов «ВАЗ», «ПАЗ» и «Газель» с фирмами-однодневками, которые возглавляли номинальные директоры.