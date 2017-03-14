В Башкирии глава Росздравнадзора похитил более 1,4 миллиона рублей

Бывший руководитель управления Росздравнадзора 60-летний Салават Даутов признан виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что на протяжении пяти лет Даутов похищал бюджетные деньги под видом аренды автомобилей для перевозки сотрудников управления. С 2008 по 2012 годы он заключал фиктивные договоры аренды автобусов «ВАЗ», «ПАЗ» и «Газель» с фирмами-однодневками, которые возглавляли номинальные директоры.
Глава ведомства распоряжался об оплате якобы исполненных контрактов, обналичивал полученные фирмами платежи и тратил их на личные нужды. Бюджету, в результате его противозаконных действий, был причинен ущерб в размере более 1,4 миллионов рублей.
Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Прокуратура намерена обжаловать приговор суда в апелляционном порядке из-за мягкости назначенного наказания.