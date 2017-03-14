Салават Хусаинов: В Уфе одновременно будут ремонтировать 29 улиц

Posted 14 марта 2017, 05:41
Published 14 марта 2017, 05:41
Modified 10 ноября 2022, 18:28
Updated 10 ноября 2022, 18:28
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы первый заместитель главы города Салават Хусаинов предупредил появление негативных публикаций в СМИ по поводу того, что будут возникать затруднения дорожного движения, когда в городе будут ремонтировать 29 улиц.
- Одновременно в Уфе будет ремонтироваться 29 улиц. В реалиях сегодняшнего дня надо вести разъяснительную работу. Когда мы ведем работу на двух-трех улицах, тогда мы получаем достаточно серьезную дорожную ситуацию. А здесь будет одновременно ремонтироваться 29 улиц, - сказал он. - Всем автолюбителям, всем жителям города Уфы надо разъяснить, что, если мы хотим получить качественные дороги, надо перетерпеть определенные неудобства, которые вызваны объективным причинами. Других вариантов нет.
По его словам, невозможно, не останавливая движение, качественно ремонтировать дорожное полотно.
В связи с этим он распорядился информационно-аналитическому отделу вести разъяснительную работу.
- Когда, что, по какой линии объезжать - все это должно быть спланировано, - сказал он.
Также, по его словам, должен быть какой-то информационный ресурс, на котором все это будет размещаться. Разъяснительную работу должны начать уже сегодня.
В качестве негативного примера он напомнил ремонт путепровода на Заки Валиди.
- Путепровод был разбит, там проехать невозможно было. В течение 2,5 суток там было снято 14 репортажей о том, что там нельзя проехать. А что ремонтировать не надо было? Я не понимаю таких вещей и никогда не пойму. В течение 2,5 суток мы его отремонтировали, и ни одного репортажа о том, что там качественное дорожное полотно, мы не получили. Это как понимать? - возмутился он.
- Я не в плане обвинения. Я действительно не понимаю, кто-то может что ли ремонтировать путепровод, не закрывая его? Ну если можете, придите и подскажите, возьмите в руки лопату и сделайте, - заключил Хусаинов.