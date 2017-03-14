Салават Хусаинов: В Уфе одновременно будут ремонтировать 29 улиц

- Путепровод был разбит, там проехать невозможно было. В течение 2,5 суток там было снято 14 репортажей о том, что там нельзя проехать. А что ремонтировать не надо было? Я не понимаю таких вещей и никогда не пойму. В течение 2,5 суток мы его отремонтировали, и ни одного репортажа о том, что там качественное дорожное полотно, мы не получили. Это как понимать? - возмутился он.