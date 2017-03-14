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Почему закрыто представительство Башкирии в Крыму

14 марта 2017, 12:23
В правительстве пояснили это изменением социально-экономической ситуацией в новом российском регионе.

Представительство Башкирии в Крыму закрыто по причине отсутствия в его необходимости. Новый российский регион теперь живет полностью по федеральному законодательству, координация с московскими властями налажена и отработана. Так пояснили причину в правительстве Башкирии.

- Представительство в Башкирии в Крыму было создано для ускорения работы между регионами, повышения ее эффективности, но со временем социально-экономическая ситуация изменилась, - пояснил Медиакорсети завотделом освещения деятельности органов госвласти управления пресс-службы и информации главы Башкирии Павел Самойлин. – Республика Крым полностью перешла на российское законодательство, поэтому необходимость в работе нашего министерства там продолжится. Республика Башкортостана продолжит сотрудничество с регионами Крыма.

Насколько изменится объем оказания финансовой помощи Крыму, в пресс-службе сказать затруднились.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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