Почему закрыто представительство Башкирии в Крыму

- Представительство в Башкирии в Крыму было создано для ускорения работы между регионами, повышения ее эффективности, но со временем социально-экономическая ситуация изменилась, - пояснил Медиакорсети завотделом освещения деятельности органов госвласти управления пресс-службы и информации главы Башкирии Павел Самойлин. – Республика Крым полностью перешла на российское законодательство, поэтому необходимость в работе нашего министерства там продолжится. Республика Башкортостана продолжит сотрудничество с регионами Крыма.