Новое кладбище Уфы могут устроить между Алкино-2 и Авдоном

Горсовет Уфы направит обращение в Госсобрание-Курултай по поводу решения проблемы нехватки мест для захоронений на Южном кладбище. Муниципальные депутаты попросят региональных поддержать ходатайство правительство республики перед Минсельхозом РФ о переводе участка из федеральной собственности в муниципальную. Он расположен между Алкино-2 и Авдоном. Как следует из сообщения пресс-службы горсовета, это земля сельхозназначения.
По планам депутатов, участок площадью более тысячи гекторов будет зарезервирован под кладбище на «долгосрочную перспективу».
Напомним, в ноябре захоронения на Южном кладбище были приостановлены решением горсовета.
Вениамин Серебрянников, ранее исполнительный директор ассоциации «Башритуал», прокомментировал Медиакорсети ситуацию:
- Здесь очевидно, что депутаты вводят людей в заблуждение. Во-первых, земля сельхозназначения не может находиться в федеральной собственности. Скорее всего, они хотят изменить назначение участка, но для это потребуется очень много времени, и все равно это окажет крайне негативное влияние на прилегающие сельхозугодия. Очевидно, что сейчас мэрию не сильно заботит, как будет решаться проблема кладбища. Кладбище закрыто, и это выгодно городу, так как за места для захоронений приходится платить.
Мы следим за развитием событий.