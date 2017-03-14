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Новое кладбище Уфы могут устроить между Алкино-2 и Авдоном

14 марта 2017, 15:49
Горсовет попросит Курултай помочь перевести участок между Авдоном и Алкино-2 в муниципальную собственность.

Горсовет Уфы направит обращение в Госсобрание-Курултай по поводу решения проблемы нехватки мест для захоронений на Южном кладбище. Муниципальные депутаты попросят региональных поддержать ходатайство правительство республики перед Минсельхозом РФ о переводе участка из федеральной собственности в муниципальную. Он расположен между Алкино-2 и Авдоном. Как следует из сообщения пресс-службы горсовета, это земля сельхозназначения.

По планам депутатов, участок площадью более тысячи гекторов будет зарезервирован под кладбище на «долгосрочную перспективу».

Напомним, в ноябре захоронения на Южном кладбище были приостановлены решением горсовета.

Вениамин Серебрянников, ранее исполнительный директор ассоциации «Башритуал», прокомментировал Медиакорсети ситуацию:

- Здесь очевидно, что депутаты вводят людей в заблуждение. Во-первых, земля сельхозназначения не может находиться в федеральной собственности. Скорее всего, они хотят изменить назначение участка, но для это потребуется очень много времени, и все равно это окажет крайне негативное влияние на прилегающие сельхозугодия. Очевидно, что сейчас мэрию не сильно заботит, как будет решаться проблема кладбища. Кладбище закрыто, и это выгодно городу, так как за места для захоронений приходится платить.
Мы следим за развитием событий.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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