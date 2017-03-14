Новое кладбище Уфы могут устроить между Алкино-2 и Авдоном

- Здесь очевидно, что депутаты вводят людей в заблуждение. Во-первых, земля сельхозназначения не может находиться в федеральной собственности. Скорее всего, они хотят изменить назначение участка, но для это потребуется очень много времени, и все равно это окажет крайне негативное влияние на прилегающие сельхозугодия. Очевидно, что сейчас мэрию не сильно заботит, как будет решаться проблема кладбища. Кладбище закрыто, и это выгодно городу, так как за места для захоронений приходится платить.

Мы следим за развитием событий.