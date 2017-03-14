Манежную площадь в Москве уложат плиткой из Башкирии

Ранее гендиректор предприятия «Уральские камни» Хуснитдин Хасанов сообщил ТАСС, что в этом году будет увеличена добыча гранита на треть, а производство на предприятии - на 50 процентов. Он добавил, что помимо обеспечения работ на Манежной площади также будет выполнен план по поставке изделий в Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону на создание инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г. Всего предприятие поставит по России в этом году 1 млн кв м гранита.