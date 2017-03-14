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Posted 14 марта 2017, 14:08

Published 14 марта 2017, 14:08

Modified 10 ноября 2022, 19:14

Updated 10 ноября 2022, 19:14

Манежную площадь в Москве уложат плиткой из Башкирии

14 марта 2017, 14:08
Гранитную плитку в центре столицы России решили поменять.

Гранитную плитку, уложенную на Манежной площади Москвы, заменят на плитку из Башкирии, сообщают «Ведомости». Поставит гранит ОАО «Уральские камни». Предприятие создано в 1980 году и разрабатывает крупнейшее месторождение светло-серого гранита «Мансуровское» в Учалинском районе Башкирии.

Изданию руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев рассказал, что на Манежной площади в ходе капитального ремонта пройдут работы по усилению и замене бетонного основания, переборке гранитного мощения с частичной заменой разрушенных плит. Работы стартуют после майских праздников и будут вестись на всей территории Манежной площади.

Ранее гендиректор предприятия «Уральские камни» Хуснитдин Хасанов сообщил ТАСС, что в этом году будет увеличена добыча гранита на треть, а производство на предприятии - на 50 процентов. Он добавил, что помимо обеспечения работ на Манежной площади также будет выполнен план по поставке изделий в Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону на создание инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 г. Всего предприятие поставит по России в этом году 1 млн кв м гранита.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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