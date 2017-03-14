Активисты «СтопКроношпана» пригласили Рустэма Хамитова на суд

- Активисты общественного движения «СтопКроношпан» полагают, что на судей и судебную власть в Башкирии оказывают давление, что подтверждает ряд нарушений судебной этики и права, - пояснила Медиакорсети другой активист «СтопКроношпана» Вера Попова. - Учтя все происходящее, мы и обратились с заявлением и письмами к прокурору Башкирии и напрямую к главе региона. К первому - с просьбой о контроле судопроизводства, ко второму - как к гаранту Конституции и автору утверждения о том, что в Уфе не будет грязных производств.