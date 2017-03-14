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Активисты «СтопКроношпана» пригласили Рустэма Хамитова на суд

14 марта 2017, 13:25
Они сделали это в письменном обращении на имя главы Башкирии.

15 марта в 14.00 уфимского времени в Уфе должно пройти заседание кассационной инстанции по делу о заводе «Кроношпан». Президиум Верховного Суда Башкирии рассмотрит кассационные жалобы ГАУ «Госглавэкспертиза РБ» и завода «Кроношпан» об отмене апелляционного определения ВС РБ от 13 января 2017 года о признании недействительными положительного заключения экспертизы индустриального парка, на территории которого и расположился завод.

Обращение в канцелярию главы республики сдала активист «СтопКроношпана» Ирина Курели, для пущей убедительности ее сняли на видео.

- Активисты общественного движения «СтопКроношпан» полагают, что на судей и судебную власть в Башкирии оказывают давление, что подтверждает ряд нарушений судебной этики и права, - пояснила Медиакорсети другой активист «СтопКроношпана» Вера Попова. - Учтя все происходящее, мы и обратились с заявлением и письмами к прокурору Башкирии и напрямую к главе региона. К первому - с просьбой о контроле судопроизводства, ко второму - как к гаранту Конституции и автору утверждения о том, что в Уфе не будет грязных производств.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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