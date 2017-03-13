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Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2017"

13 марта 2017, 11:33
Конкурс пройдет в Украине.

Певица Юлия Самойлова отправится в Украину для того, чтобы представить Россию на международном конкурсе исполнителей "Евровидение-2017". Девушка исполнит песню "Flame Is Burning". Об этом сообщили в эфире Первого телеканала в воскресенье, 12 марта.

Юлия Самойлова родилась в Республике Коми в 1989 году. Она передвигается на инвалидной коляке, так как с детства имеет первую группу инвалидности. Девушка участвовала во многих конкурсах и стала финалисткой 3 сезона проекта "Фактор А", позже она приняла участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в 2014 году.

В первом полуфинале конкурса 9 мая, согласно результатам жеребьевки, выступят 18 исполнителей из Черногории, Финляндии, Грузии, Кипра, Португалии, Бельгии, Словении, Швеции, Армении, Молдавии, Чехии, Латвии, Албании, Исландии, Азербайджана, Греции, Австралии и Польши.

19 исполнителей выступят во втором полуфинале 11 мая, это певцы из Швейцарии, Македонии, Эстонии, Израиля, Болгарии, Мальты, Нидерландов, Сербии, Дании, Литвы, Румынии, Сан-Марино, Хорватии, Норвегии, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Ирландии. Финал конкурса состоится 13 мая.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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