Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении-2017"

Юлия Самойлова родилась в Республике Коми в 1989 году. Она передвигается на инвалидной коляке, так как с детства имеет первую группу инвалидности. Девушка участвовала во многих конкурсах и стала финалисткой 3 сезона проекта "Фактор А", позже она приняла участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в 2014 году.