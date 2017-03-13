mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вратаря «Уфы» Александра Беленова вызвали в сборную России

13 марта 2017, 15:42
Он может сыграть в товарищеских встречах с Кот-дИвуаром и Бельгией.

Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов вызван в национальную сборную России для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Список футболистов сегодня опубликован на официальном сайте РФС (Российского футбольного союза).

В списке - 27 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - "Спартак" Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).

Тренерский штаб национальной сборной сообщил, что в списке возможны изменения. Подготовка сборной начнется 20 марта в Краснодаре. 24 марта в этом городе пройдет контрольный матч со сборной Кот-д'Ивуара, а 28 марта - в Сочи россияне сыграют с Бельгией.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07