Вратаря «Уфы» Александра Беленова вызвали в сборную России

Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов вызван в национальную сборную России для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией. Список футболистов сегодня опубликован на официальном сайте РФС (Российского футбольного союза).
В списке - 27 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все - "Спартак" Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов" Ростов-на-Дону), Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Федор Смолов («Краснодар»).
Тренерский штаб национальной сборной сообщил, что в списке возможны изменения. Подготовка сборной начнется 20 марта в Краснодаре. 24 марта в этом городе пройдет контрольный матч со сборной Кот-д'Ивуара, а 28 марта - в Сочи россияне сыграют с Бельгией.