Вратаря «Уфы» Александра Беленова вызвали в сборную России

Тренерский штаб национальной сборной сообщил, что в списке возможны изменения. Подготовка сборной начнется 20 марта в Краснодаре. 24 марта в этом городе пройдет контрольный матч со сборной Кот-д'Ивуара, а 28 марта - в Сочи россияне сыграют с Бельгией.