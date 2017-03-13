В Уфе семья «утопает» в своей квартире на девятом этаже многоэтажки

- На все обращения в ЖЭУ грубят абсолютно все от директора до диспетчера, такое ощущение, как будто я им что-то сделала, - возмущается Айгуль. - В открытую говорят, что не хотят обслуживать наш дом, и им не в радость нас обслуживать, так как дом принадлежит Октябрьскому району. И из-за того что они халатно относятся, по всем стенам грибок разошелся, на что они также отвечают: это не из-за этого, а может, у вас снаружи.