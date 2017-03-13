В Уфе семья «утопает» в своей квартире на девятом этаже многоэтажки

Уфимка Айгуль Гаркуша обратилась с жалобой в администрацию Уфы. Женщина буквально «утопает» в своей квартире на девятом этаже дома на ул. Комсомольской 96/1 – 901. По ее словам, с 2014 года крыша периодически течет настолько, что посреди комнат приходится ставить тазики и ведра. В последние же три месяца ситуация и вовсе стала критической.
- Каждый день через день течет, неделями света нет дома, так как замыкает коробка и автомат выбивает, - пишет Айгуль. -- Постоянно сумки собираем и едем к тете жить, так как ребенка надо кормить и без света разве возможно. В двух холодильниках мясо, продукты испортились. Акт составили, написала заявление о возмещении, пришел отказ с тем, что ничего не обнаружено на момент проверки. Мы просто уже не знаем, как с ними бороться.
ЖЭУ-15, которое обслуживает дом, по словам Айгуль, отказываются ремонтировать крышу.
- На все обращения в ЖЭУ грубят абсолютно все от директора до диспетчера, такое ощущение, как будто я им что-то сделала, - возмущается Айгуль. - В открытую говорят, что не хотят обслуживать наш дом, и им не в радость нас обслуживать, так как дом принадлежит Октябрьскому району. И из-за того что они халатно относятся, по всем стенам грибок разошелся, на что они также отвечают: это не из-за этого, а может, у вас снаружи.
В ЖЭУ однако с претензиями не согласны. В обслуживающей организации пояснили «Медиакорсети», что все необходимые работы в доме проводятся своевременно.
- В этом году было много снега, а отопление усилили, и из-за этого в промежутке между кровлей и снегом образовалась вода, - пояснил мастер ЖЭУ Ильшат Васиков. – После того, как ее (заявительницу – прим.ред.) затопило, мы крышу почистили. Но сейчас больше делать нечего не сможем. Там образовалась плесень от постоянной сырости, ремонт кровли мы сможем провести только когда все просохнет – в мае-июне.
В ЖЭУ также подчеркнули, что ремонт кровли проводят лишь текущий. Капитальный ремонт пока не планируется.