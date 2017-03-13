mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе открылась выставка картин, сочетающих женское тело и ландшафты

13 марта 2017, 12:08
Работами художницы можно будет любоваться на протяжение всей весны.

11 марта, в центре современного искусства «Облака» открылась новая выставка «Ландшафты» художника Елены Паперной, она продлится до 12 мая.

Серия картин была написана под впечатлением от поездок художницы во Францию и Монако. Три картины были представлены в прошлом году на международной выставке "Арт-Монако".

В простых формах и теплых тонах Елена Паперная передает ощущения от земной женщины, черпающей энергию от Земли – на картинах изображены пустыни и горы и вместе с тем формы женского тела.

Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 16+.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07