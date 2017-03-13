В Уфе открылась выставка картин, сочетающих женское тело и ландшафты

11 марта, в центре современного искусства «Облака» открылась новая выставка «Ландшафты» художника Елены Паперной, она продлится до 12 мая.
Серия картин была написана под впечатлением от поездок художницы во Францию и Монако. Три картины были представлены в прошлом году на международной выставке "Арт-Монако".
В простых формах и теплых тонах Елена Паперная передает ощущения от земной женщины, черпающей энергию от Земли – на картинах изображены пустыни и горы и вместе с тем формы женского тела.
Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение 16+.