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В Башкирии 8 марта убили пенсионера из-за одной тысячи рублей

13 марта 2017, 13:19
Тело потерпевшего нашли на следующий день местные жители.

48-летнего жителя Аскинского района Башкирии посадили под стражу по обвинению по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

8 марта 48-летний мужчина пришел домой к 62-летнему односельчанину и попросил отдать алкоголь и одну тысячу рублей, которые он дал накануне для покупки спиртного. Пожилой мужчина сказал, что потерял их. Тогда 48-летний мужчина избил пенсионера, отчего тот скончался. Тело нашли местные жители на следующий день.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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