В Башкирии 8 марта убили пенсионера из-за одной тысячи рублей

8 марта 48-летний мужчина пришел домой к 62-летнему односельчанину и попросил отдать алкоголь и одну тысячу рублей, которые он дал накануне для покупки спиртного. Пожилой мужчина сказал, что потерял их. Тогда 48-летний мужчина избил пенсионера, отчего тот скончался. Тело нашли местные жители на следующий день.