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Утверждено расписание ЕГЭ на 2017 год

13 марта 2017, 11:33
Основные экзамены пройдут с конца мая до начала июля.

Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году. Об этом сообщает минобразования Башкирии со ссылкой на Рособрнадзор.

Экзамены будут проведены в три этапа:

- досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля.

- основной – с 29 мая по 1 июля,

- дополнительный период – с 5 по 16 сентября.

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Расписание ОГЭ для выпускников девятых классов:

- досрочный – с 20 апреля по 6 мая,

- основной – с 26 мая по 29 июня,

- дополнительный – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году предусмотрены дополнительные резервные дни для экзаменов по всем предметам.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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