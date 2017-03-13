Утверждено расписание ЕГЭ на 2017 год

Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году. Об этом сообщает минобразования Башкирии со ссылкой на Рособрнадзор.
Экзамены будут проведены в три этапа:
- досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля.
- основной – с 29 мая по 1 июля,
- дополнительный период – с 5 по 16 сентября.
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Расписание ОГЭ для выпускников девятых классов:
- досрочный – с 20 апреля по 6 мая,
- основной – с 26 мая по 29 июня,
- дополнительный – с 5 по 22 сентября.
Как и в прошлом году предусмотрены дополнительные резервные дни для экзаменов по всем предметам.