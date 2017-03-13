Утверждено расписание ЕГЭ на 2017 год

Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году. Об этом сообщает минобразования Башкирии со ссылкой на Рособрнадзор.