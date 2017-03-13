«Справедливая Россия» поменяла руководителя партии в Башкирии

Его кандидатура ранее была одобрена президиумом партии. Осенью прошлого года господин Игнатьев баллотировался в уфимский горсовет от партии «Патриоты России», как временно безработный, но не прошел. Новый руководитель «справороссов», по данным издания, является близким человеком к предпринимателю, депутату уфимского горсовета Артуру Хазигалееву (владельцу ТЦ «Башкортостан», группы компаний ОЗНА, долей в компаниях в области управления ЖКХ).