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«Справедливая Россия» поменяла руководителя партии в Башкирии

13 марта 2017, 16:26
Новым главой регионального отделения партии избран Юрий Игнатьев.

В минувшие выходные в Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». На ней была избран новый руководитель башкирского отделения – директор ООО «Общепит» Юрий Игнатьев, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Его кандидатура ранее была одобрена президиумом партии. Осенью прошлого года господин Игнатьев баллотировался в уфимский горсовет от партии «Патриоты России», как временно безработный, но не прошел. Новый руководитель «справороссов», по данным издания, является близким человеком к предпринимателю, депутату уфимского горсовета Артуру Хазигалееву (владельцу ТЦ «Башкортостан», группы компаний ОЗНА, долей в компаниях в области управления ЖКХ).

Напомним, что ранее региональное отделение «Справедливой России» возглавлял Константин Шагимуратов, который находился в оппозиции к действующей региональной власти.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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