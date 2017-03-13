«Справедливая Россия» поменяла руководителя партии в Башкирии

В минувшие выходные в Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия». На ней была избран новый руководитель башкирского отделения – директор ООО «Общепит» Юрий Игнатьев, сообщает «Коммерсант-Уфа».
Его кандидатура ранее была одобрена президиумом партии. Осенью прошлого года господин Игнатьев баллотировался в уфимский горсовет от партии «Патриоты России», как временно безработный, но не прошел. Новый руководитель «справороссов», по данным издания, является близким человеком к предпринимателю, депутату уфимского горсовета Артуру Хазигалееву (владельцу ТЦ «Башкортостан», группы компаний ОЗНА, долей в компаниях в области управления ЖКХ).
Напомним, что ранее региональное отделение «Справедливой России» возглавлял Константин Шагимуратов, который находился в оппозиции к действующей региональной власти.