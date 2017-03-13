Серые мышки башкирской горы

- Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Салават Сагитов в эфире телеканала БСТ разъяснил, кому в Башкортостане полагается единовременная социальная выплата в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.
Одним из условий получения указанной выплаты является наличие доходов у молодой семьи, достаточных для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита.
Что это означает на практике? При получении ипотечного кредита на 10 лет размером 1,5 миллиона рублей у семьи возникает обязанность ежемесячных выплат в размере от 22 тысяч рублей. С учетом сложившийся практики банки выдают ипотечные кредиты при условии, что затраты на их погашение не превышает 30-35 % дохода семьи. Значит, для получения кредита должен быть доход свыше 70 тысяч рублей в месяц. Естественно, это не студенческие семьи.
В соответствии с заявлением вице-премьера, право на получение трёхсот тысяч имеет только молодая семья, то есть исключаются родители, воспитывающие детей одни. Например, если при родах мама умерла, или же женщина овдовела до рождения ребенка, то указанная выплата овдовевшему супругу не полагается. Согласно статистике при рождении ребенка-инвалида 50% мужей уходят из семей, это означает, что половине матерей, у которых родились дети-инвалиды, будет отказано в предоставлении указанного пособия.
Согласно установленных ограничений менее 20 % молодых семей, признанных нуждающимися в жилье, при рождении первого ребенка смогут воспользоваться этой помощью. По моему мнению, это не превысит 200-300 семей в год, затраты не превысят 100 миллионов рублей.
Первоначально главой Башкортостана было заявлено, что программа превысит 1 млрд рублей и должны охватить этой поддержкой как можно большее количество молодых мам, отцов и помочь им в становлении на первых порах. Но потом, как видимо, решили, что погорячились. И за счет отсечения от государственной поддержки малоимущих семей, матерей-одиночек очередной раз на детях сэкономили. Получилась очень своеобразная адресная социальная поддержка.
Ну что, можно сказать, гора родила мышь. Маленькую миленькую серенькую мышку, с которой можно поиграться, восхититься, но решить проблемы рождаемости с ее помощью невозможно.