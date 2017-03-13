Серые мышки башкирской горы

Что это означает на практике? При получении ипотечного кредита на 10 лет размером 1,5 миллиона рублей у семьи возникает обязанность ежемесячных выплат в размере от 22 тысяч рублей. С учетом сложившийся практики банки выдают ипотечные кредиты при условии, что затраты на их погашение не превышает 30-35 % дохода семьи. Значит, для получения кредита должен быть доход свыше 70 тысяч рублей в месяц. Естественно, это не студенческие семьи.