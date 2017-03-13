Коллективу БСТ представили нового генерального директора

Рустам Зарафутдинов родился в 1982 году. Окончил экономический факультет Башгосуниверситета. С 2006 года работал в ГТРК «Башкортостан» — спецкором, ведущим итоговой недельной программы «Вести-Башкортостан. События недели», ведущим радиостанции «Вести ФМ-Уфа». В 2007 году стал финалистом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» и обладателем гранта Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Возглавлял информационную службу, работал заместителем директора и главным редактором башкирского филиала ВГТРК. С июня 2015 года занимал должность пресс-секретаря полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.